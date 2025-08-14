Скандальный День Нептуна на нудистском пляже: что ждет организаторов «голой вечеринки» с ребенком в Коктебеле

В сети распространяется видео, на котором в Коктебеле на нудистском пляже празднуют День Нептуна. На видео толпа танцующих голых взрослых и девочка 8-10 лет. Картина вызвала противоречия, а что теперь ждет организатора праздника, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

Юрист подчеркнул, что в российском законодательстве нет отдельной нормы, которая прямо запрещала бы нахождение на пляже полностью голым.

«Однако на практике подобные действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, если это расценивается как нарушение общественного порядка и выражает явное неуважение к обществу», — пояснил Углов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Статья предусматривает за это административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

«При этом ответственность наступает не столько за сам факт обнажения, сколько за контекст — наличие посторонних, публичность места и восприятие такого поведения как оскорбительного для окружающих. Если же граждане снимают подобные действия на видео и размещают их в интернете, существует риск привлечения уже по третьей части статьи», — добавил юрист.

Эта норма, по словам эксперта, устанавливает ответственность за распространение в сети информации в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу. В таком случае штраф значительно выше — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

