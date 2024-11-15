Скандальный зефир на мальтите возвращается в продажу: производитель решил все через суд

В компании рассказали, что приостановка работы фабрики была отменена решением Дмитровского суда. Представители КФ «Сокол» уверяют, что все замечания Роспотребнадзора устранены.

«Отгрузки зефира без сахара «Жизель» будут возобновлены после получения свидетельства государственной регистрации специализированной пищевой продукции для диетического и диабетического питания. Все документы для получения свидетельства будут переданы в Роспотребнадзор в ближайшее время», — заявил производитель.

В октябре кондитерская фабрика попала в эпицентр скандала с зефиром на мальтите, после потребления которого люди жаловались на диарею. Производитель уверял, что покупатели сами нарушают нормы потребления десерта, из-за чего возникают проблемы с пищеварением. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку предприятия и выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил, после чего производство было приостановлено. Зефир продавался во «ВкусВилле», «Пятерочке» и других сетевых магазинах, а также на маркетплейсах. В связи со скандалом товар был снят с продажи.