Скарлетт Йоханссон отмечает 40-летие: нищее детство, лучшие роли и любовь Рэдклиффа

Знаменитая актриса, исполнившая роль Черной вдовы в «Мстителях», Скарлетт Йоханссон сегодня отмечает свое 40-летие. Подробнее о ее жизни, первых шагах в индустрии кино и других увлечениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография и первые пробы в кино

Знаменитая актриса родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке, в семье датского архитектора Карстена Йоханссона и домохозяйки Мелани Слоун. Ее лучшим другом была бабушка по линии мамы. Девочка росла вместе со своим братом-близнецом и двумя старшими братом и сестрой. Про свое детство актриса рассказывала, что ее семье приходилось жить на благотворительной основе, так как им давали талоны на еду.

Желание стать актрисой маленькой Скарлетт привили ее родители. Уже с ранних лет они привели близнецов на кастинг для рекламы. В 8 лет девочку отдали в театральный университет. Тогда она попала в группу для одаренных детей и уже в первые полгода показала раскрыла все свои способности, после чего была переведена в группу для взрослых.

Свою первую роль актриса исполнила в 10 лет. Она дебютировала в фильме «Норт», который вышел в 1994 году. В 1996 году Скарлетт исполнила главную роль в фильме «Мэнни и Ло», за что получила премию «Независимый дух». Тогда же критики пророчили Йоханссон блестящее будущее в кинематографе.

Лучшие роли и музыкальная деятельность

Первой серьезной ролью актрисы, которая потрясла общественность, стала роль Ребекки в фильме 2001 года «Призрачный мир». После этого Йоханссон отличилась в кинокартине «Девушка с жемчужной сережкой», вышедшей в 2003 году. А фильм «Трудности перевода» (2003 год) доказал, что актриса действительно достойна всех получаемых ею похвал со стороны критиков. Но, конечно, большинство знает Скарлетт Йоханссон именно по знаменитой роли Наташи Романов в серии фильмов Marvel.

Актриса также проявила себя в театре. Она сыграла ведущие роли в нескольких постановках, включая бродвейскую версию пьесы «Укрощение строптивой». Кроме этого, Йоханссон попробовала себя и в музыке. В 2008 году она выпустила сольный альбом «Anywhere I Lay My Head», который состоит из кавер-версий песен Тома Уэйтса.

Режиссер Вуди Ален говорил: «глупо называть ее моей музой, но Скарлетт определенно — одна из величайших американских актрис». Американская певица Ванесса Хадженс вовсе заявила, что одержима Йоханссон: «Я люблю и очень уважаю сильных женщин. Я одержима Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор и Пенелопой Круз. Они — невероятно волевые и умные женщины в индустрии». В любви актрисе признался и Дэниэл Рэдклифф: «Я слегка влюблен в Скарлетт Йоханссон: она просто потрясающая. И она яркая, что невероятно сексуально».

Ранее стала известна вся правда о личной жизни Дженнифер Лопес.