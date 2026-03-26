Ревность или месть за отчисление: стали известны подробности о нападении школьника на одноклассницу в Челябинске

Причиной стрельбы в школе в Челябинске в четверг, 26 марта, по разным данным, могла стать ревность девятиклассника или требования исключить его за прогулы и курение. Как рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» учащиеся школы, 15-летний Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) приревновал одноклассницу, прочтя переписку на ее телефоне. По версии мамы пострадавшей, ее дочь была ранена случайно и конфликт не был связан с ней: Андрея поймали с сигаретами в туалете, учителя пригрозили отчислением, и мальчик залил их из перцового баллончика, выстрелил в их сторону, ранив девочку случайно. По данным следствия, выстрел был совершен из предмета, схожего с ракетницей. Подробности — в материале.

Две версии конфликта

В четверг, 26 марта, 15-летний девятиклассник Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) пришел на занятия в школу № 32 Челябинска с газовым баллончиком и сигнальным пистолетом. По данным СМИ, предварительно, у мальчика также мог быть арбалет, следствие на данный момент не подтверждало эту информацию. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, он произвел выстрел из предмета, схожего с ракетницей, в сторону одной из сверстниц. В настоящее время девочка находится в медучреждении под наблюдением врачей. Несколько учителей обратились к медикам, пострадав от распыления газового баллончика. Сам Андрей также попал в больницу, он выпрыгнул в окно в классе и при падении сломал себе обе ноги.

О нападавшем известно то, что он ходил на карате и выступал за местный спортивный клуб, а также посещал шахматный кружок. Полгода назад у него умер отец, и Андрей, прежде не вызывавший нареканий, начал прогуливать занятия, говорят одноклассники. Успеваемость пошла вниз, появились двойки по поведению. По словам учеников, его несколько раз ловили с сигаретами в школьном туалете.

По одной из версий, которой поделились с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» учащиеся, Андрей приревновал одноклассницу к другому. Якобы подсмотрел на ее телефоне переписку с соперником и пришел выяснять отношения.

«Она за его спиной встречалась с другим. Сегодня пришел и выстрелил в нее», — пояснила ученица параллельного класса Алла (имя изменено. — Прим. ред.).

При этом мать раненой девочки отрицает то, что ее дочь поддерживала отношения с Андреем.

«Они не были тесно знакомы, максимум могла учебник дать. У нее была небольшая рана на щеке, сейчас ее зашили. Надеемся, что следа не будет», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» мать девочки Наталья (имя изменено. — Прим. ред.).

«Готовил универсального солдата»

По рассказу соседки Андрея, его отец воспитывал сына в строгости.

«У них часто были игрушки подобного рода, они их испытывали в поле. Отец готовил „универсального солдата“, учил его пользоваться оружием. Ходил с ним в походы. Отдал в школу единоборств», — считает соседка Надежда.

По ее словам, после смерти отца Андрей начал гулять с подозрительными компаниями.

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

