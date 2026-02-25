Сколько москвичи тратят на репетиторов к ЕГЭ в 2026 году: цены, предметы и тренды

Москвичи в среднем готовы тратить на репетиторов более 15 тыс. рублей в месяц, при этом 42% респондентов закладывают на занятия до 10 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики сервисов «Авито Услуги» и «Авито Реклама». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По данным опроса, 34% респондентов уже занимаются с репетитором или собираются начать занятия в ближайшее время. Главной целью для 33% участников остается подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — этот показатель заметно выше, чем у других мотивов. Для 30% важно углубленное изучение предмета, для 28% — повышение текущей успеваемости. Поддержка школьной программы и расширение кругозора значимы для 21% опрошенных, освоение нового предмета или навыка — для 20%, а подготовка к важным контрольным и аттестациям — для 18%.

В Москве при выборе предметов отчетливо выделяются точные науки и языки. Самое востребованное направление — иностранные языки: к таким репетиторам обращаются 49% опрошенных. На втором месте математика — 44%. Физику и химию выбирают 23% респондентов. Русский язык интересен каждому четвертому (26%). Программирование и IT набирают 17%, а гуманитарные предметы — 15%.

Выбирая преподавателя для дополнительных занятий, москвичи чаще всего полагаются на личные рекомендации: советы друзей, коллег и родственников важны для 48% участников опроса. Рекомендации школьных учителей и родителей других детей учитывают 30%. Среди рекламных источников информации о репетиторах выделяются площадки электронной коммерции, включая «Авито» (15%). При этом 38% респондентов уже находили репетиторов через онлайн-рекламу — это говорит о растущей роли цифровых каналов в образовании.

В формате занятий большинство по-прежнему выбирает очные индивидуальные уроки — 41%. Онлайн-занятия один на один предпочитают 35%. Самостоятельную работу с последующей проверкой заданий выбирают 8%. Групповые форматы — как офлайн, так и онлайн — в сумме набирают 16%, что подтверждает спрос на персональный подход в обучении.

