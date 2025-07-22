Скончалась председатель Верховного суда Ирина Подносова: что известно о ее жизни и кто занял пост

На 72-м году жизни скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Что известно о ее жизни, карьере и кто может занять ее пост — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путь к должности председателя

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году она завершила обучение на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Уже в 1975 году Ирина начала работать консультантом в отделе юстиции Леноблисполкома. В 1978 году она стала юристом на Вольском заводе строительных изделий (Саратовская область). Начиная с 1979 года, она занимала различные посты, включая юрисконсульта, старшего юрисконсульта и руководителя юридического отдела Вольского городского торга. В 1990 году Подносова была назначена судьей, а в 2003 году возглавила Лужский городской суд Ленинградской области.

В период с 2002 по 2012 год Ирина входила в состав Совета судей региона, дважды занимала пост председателя этого совета (в 2006-2008 и 2010-2012 годах). В 2013 году Ирина Подносова стала заместителем председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. С 2016 года является членом Совета судей Российской Федерации.

В 2018 году ее назначили председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. Из-за предельного возраста (70 лет) на посту она была назначена на срок в пять лет, вместо шести, так как на момент назначения ей было 65 лет. С 24 июля 2020 года Ирина Подносова занимала должность заместителя председателя Верховного суда России, руководила судебной коллегией по экономическим спорам, а также являлась сопредседателем Научно-консультативного совета и членом президиума Верховного суда.

Фото: [ Официальный сайт Верховного Суда РФ ]

Кроме того, Подносова на своей должности инициировала ряд законопроектов, касающихся декриминализации экономических преступлений. Должность председателя Верховного суда Ирина занимала с 17 апреля 2024 года. Она также награждена орденом Почета (2022 год) и имеет первый квалификационный класс судьи.

Начинается переходный период

Судебная система в России вошла в переходный период, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. По его словам, смерть Ирины Подносовой — достаточно большая утрата для всей судебной системы.

«Тем более, что она и ученик, и верный соратник предыдущего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Так как это форс-мажорные обстоятельства, исполнять обязанности Подносовой будет кто-либо из ее заместителей, но согласование кандидатуры будет происходить достаточно строгим отбором», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Первым заместителем Подносовой был доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист РФ Петр Серков. Заместителем по административным делам был Игорь Крупнов, по гражданским — Юрий Глазов. Должность заместителя по экономическим спорам занимал Юрий Иваненко, по уголовным делам — Владимир Давыдов, по делам военнослужащих — Владимир Хомчик. Председателем Дисциплинарной коллегии числится Сергей Рудаков.

По данным ТАСС, исполняющим обязанности председателя ВС РФ назначен Иваненко — выпускник Омского государственного университета. В 2015 году Иваненко назначили судьей Верховного Суда Российской Федерации, с октября 2020 года председатель 3 судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Замом Подносовой он стал в июле 2024 года, до этого проходил службу в судах Омской области и Ленинградской.

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