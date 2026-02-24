«Скорая не должна забирать пьяных с улиц»: Денис Сачков о перегрузке медиков и необходимости вытрезвителей

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в эфире радиостанции ПЛН FM выступил с инициативой возобновления работы вытрезвителей в регионе. По его словам, существующая система не справляется с потоком граждан в состоянии алкогольного опьянения и эта нагрузка ложится на плечи медиков и полиции.

Сачков пояснил, что сотрудники правоохранительных органов при обнаружении нетрезвых граждан на улицах или в общественных местах зачастую вынуждены обращаться за помощью к бригадам скорой помощи. Однако медицинские работники не всегда могут оперативно реагировать на такие вызовы, поскольку их основная задача — спасение жизней при реальных угрозах здоровью.

«Подобные случаи требуют участия медицинских специалистов, что увеличивает нагрузку на экстренные службы», — подчеркнул главврач.

Он отметил, что организация специализированных учреждений для лиц в состоянии алкогольного опьянения позволила бы разгрузить скорую помощь и направить ресурсы на действительно экстренные вызовы. Кроме того, это повысит безопасность как самих нетрезвых граждан (которые зимой рискуют замерзнуть), так и окружающих.

Тема возвращения вытрезвителей в последние годы активно обсуждается в различных регионах России. Напомним, система медицинских вытрезвителей была ликвидирована в 2011 году, однако в 2020 году Госдума приняла закон, позволяющий регионам создавать такие учреждения за свой счет. В ряде субъектов — например, в Татарстане и Пермском крае — они уже успешно функционируют.

Сачков уверен, что возвращение вытрезвителей в Псковской области не только снизит нагрузку на экстренные службы, но и повысит эффективность оказания помощи в критических ситуациях, когда пьяный человек действительно нуждается во врачебном вмешательстве.

Ранее сообщалось, что аналитики составили алкогольную карту России за 2025 год.