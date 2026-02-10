Скрытая камера в номере: пара из Гонконга обнаружила свою личную жизнь в сети

Житель Гонконга стал жертвой шокирующего вторжения в частную жизнь. Мужчина, назвавшийся вымышленным именем Эрик, обнаружил себя и свою девушку Эмили в порнографическом видео, которое они случайно нашли в Telegram-канале в 2023 году.

Как выяснилось, неизвестные злоумышленники заранее установили скрытую камеру в номере отеля в китайском Шэньчжэне, где пара останавливалась. Интимный момент их жизни был записан, смонтирован в часовой ролик и выложен в открытый доступ. Девушка поначалу подумала, что ее парень шутит, но затем испытала настоящий ужас, опасаясь, что видео могут увидеть коллеги или родственники.

Это происшествие серьезно повлияло на отношения пары — они не разговаривали несколько недель. Теперь Эрик и Эмили, как сообщается, стараются избегать отелей и в общественных местах носят головные уборы, чтобы их не узнали.

Проблема так называемого «шпионского порно» — тайной съемки с последующей публикацией — широко распространена в Китае, несмотря на законодательные запреты. Значительная часть подобного контента распространяется через мессенджер Telegram. В последние годы тема активно обсуждается в китайских социальных сетях, где пользователи, особенно женщины, делятся советами по обнаружению скрытых камер.

Ранее сообщалось, что депутат Буцкая предложила не давать доступ к порносайтам россиянам без детей.