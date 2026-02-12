«Скучное» Солнце готовит сюрприз: корональная дыра вышла на орбиту влияния

На Солнце сформировалась новая корональная дыра, которая в ближайшие дни может оказать влияние на геомагнитную обстановку. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, ее очертания уже «более-менее» определились, а поток солнечного ветра может достичь Земли через три-четыре дня.

При этом специалисты подчеркивают: текущая геомагнитная обстановка остается спокойной. В течение последних суток фиксировались лишь кратковременные слабые возмущения, скорость солнечного ветра незначительно превышала норму. Ученые обратили внимание, что февраль пока проходит гораздо спокойнее января, который поставил девятилетний рекорд по количеству магнитных бурь.

В лаборатории добавили, что по крайней мере до конца текущей недели значительных событий на Солнце не ожидается — звезда остается «исключительно скучной».

