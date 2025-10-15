Сладкие завтраки и мясо: эти популярные продукты убивают ваше сердце

Современные исследования в области кардиологии и диетологии подтверждают: определенные продукты способны вызывать метаболические и сосудистые нарушения, способствующие развитию атеросклероза, гипертонии и ишемической болезни сердца. Подробнее о том, какие продукты негативно сказываются на работе сердца, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая поликлиникой №6 «Октябрьская» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Нафисет Хачмафова.

По ее словам, наиболее неблагоприятное влияние оказывают продукты, богатые насыщенными и трансжирами. К ним относят маргарин, кулинарные жиры, фастфуд, кондитерские изделия промышленного производства и жареные продукты.

«Трансжиры повышают уровень липопротеидов низкой плотности ("плохого" холестерина) и одновременно снижают концентрацию липопротеидов высокой плотности, что ускоряет формирование атеросклеротических бляшек. Избыточное потребление соли также представляет угрозу для сердца. Излишки натрия задерживают жидкость в организме, повышают артериальное давление и создают дополнительную нагрузку на миокард. Суточное потребление соли не должно превышать пять граммов», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Продукты с высоким содержанием простых сахаров (сладкие газированные напитки, кондитерские изделия, сладкие завтраки) способствуют развитию инсулинорезистентности, ожирения и метаболического синдрома. Эти состояния, продолжила терапевт, являются ведущими факторами риска сердечно-сосудистых катастроф, включая инфаркт миокарда и инсульт.

«Не менее опасно чрезмерное употребление красного и переработанного мяса. Колбасы, сосиски и копчености содержат большое количество соли, насыщенных жиров и нитритов, что неблагоприятно отражается на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления», — подчеркнула врач.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний эксперт рекомендует ограничивать перечисленные продукты, отдавая предпочтение диете с преобладанием овощей, фруктов, цельнозерновых, нежирных сортов рыбы и растительных масел.

