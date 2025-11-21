Сладкое падение: как дубайский шоколад в России потерял 70% цены и почти всех покупателей

В России завершается «шоколадный бум»: некогда популярный дубайский десерт стремительно теряет позиции на рынке. Осенью 2025 года продажи этого продукта сократились в разы, причем даже радикальное снижение стоимости на 70% не смогло вернуть ему былой спрос, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно данным маркетплейса Flowwow, в октябре объемы продаж дубайского шоколада обвалились в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики «Платформы ОФД» и ритейлер «Лента» также констатируют устойчивую негативную динамику.

Эксперты объясняют спад интереса двумя ключевыми факторами: во-первых, исчез эффект новизны, а во-вторых, на рынок хлынула волна некачественной продукции. Отсутствие единых стандартов производства привело к появлению бюджетных подделок с минимальным содержанием дорогих ингредиентов — фисташек и катаифи.

Медианная цена плитки опустилась до 796 руб., а средний чек на Wildberries снизился на 40%. Ожидается, что в ближайшие год ассортимент этого десерта в российской рознице значительно сократится.

