Кухня как стиль жизни: россияне массово скупают аэрогрили и мультиварки

За первые девять месяцев 2025 года жители России приобрели более 882 тысяч аэрогрилей, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении рынок этой категории товаров продемонстрировал почти пятикратный рост, достигнув ₽720 миллиардов, об этом « Газете.Ru » рассказали в пресс-службе «М.Видео».

Аналитики компании связывают стремительный рост популярности аэрогрилей с возрастающим интересом потребителей к способам приготовления пищи без использования масла, а также с тенденцией к обновлению кухонного оборудования. Параллельно отмечается увеличение спроса на мультиварки и хлебопечки, продажи которых выросли на 6% и 5% соответственно в количественном выражении.

Как пояснил руководитель департамента мелкой бытовой техники «М.Видео» Николай Семенов, наблюдаемый тренд отражает фундаментальные изменения в потребительском поведении. По его словам, домашнее приготовление пищи перестало быть просто бытовой необходимостью, превратившись в полноценный стиль жизни для многих россиян.

Эксперт отметил, что современные потребители все чаще рассматривают кулинарию как способ релаксации, проведения времени с близкими и творческой самореализации. Кухня вновь становится центральным пространством домашней жизни, где люди активно экспериментируют с новыми рецептами, следят за актуальными трендами питания и инвестируют в качественную технику, способную оптимизировать и упростить процессы приготовления пищи.

