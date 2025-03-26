Славянский праздник «Ладодения» 30 марта: история, символика и обряды

Древний славянский праздник «Ладодение» отмечается 30 марта. Это один из традиционных славянских праздников, связанных с природным циклом и ритуалами, направленными на благополучие, плодородие и гармонию в семье. Об обрядах, совершаемых в этот день, и истории праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Праздник основывается на древних языческих верованиях, когда люди почитали природные силы и божества, ответственные за урожай и семейное счастье. «Ладодение» связано с именем богини Лады, олицетворяющей любовь, гармонию и плодородие.

В народной традиции у Лады просили помощи для обеспечения мирной жизни в семье и хорошего урожая. Празднование начиналось с уборки и подготовки: люди приводили в порядок дома и создавали атмосферу радости и любви.

Фото: [ freepik.com ]

Богиня Лада

Лада — славянская богиня весны, любви и плодородия, занимавшая особое место в пантеоне древних славян. Её почитали как мать всего сущего, дарующую жизнь и красоту миру. Культ Лады тесно связан с культом её супруга, бога Ладо. Вместе они представляли гармоничный союз мужского и женского начал, обеспечивающий плодородие и процветание.

Считалось, что Лада покровительствует женщинам, особенно беременным и матерям. К ней обращались с молитвами о здоровье детей, счастливом браке и благополучии в семье.

Обряды и традиции дня

Одним из важных обрядов «Ладодения» было плетение венков из полевых цветов и зелени. Венки символизировали единство, дружбу и любовь, а их изготовление было не только художественным, но и духовным занятием. Люди также шили и украшали свои одежды, чтобы встретить праздник в нарядном убранстве.

Фото: [ freepik.com ]

Вечером проводились обряды, направленные на привлечение удачи. Собирали костры, вокруг которых танцевали и пели. Огонь символизировал очищение и защиту от злых духов, а также способствовал процветанию в будущем. В этот день приносили дары духам природы, чтобы они благословили людей на успех и плодородие.

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