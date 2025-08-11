Слепота и нарушение речи: известный врач рассказал, что ждет больного раком звезду «Полицейского с Рублевки» Попова

Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», сообщил о прогрессировании онкологии. На данный момент 40-летний артист перестал видеть одним глазом и почти ничего не видит вторым. Также Романа начал покидать слух. Что известно о болезни актера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рецидив спустя семь лет

В 2018 году Роману диагностировали онкологическое заболевание. После ремиссии в 2019 году, у актера случился рецидив рака головного мозга. В результате повреждения синапсов у него серьезные проблемы со зрением: правый глаз полностью не видит, а левый видит очень плохо. Помимо этого, частично пострадал слух. Несмотря на тяжелое состояние, Роман выразил сильное желание продолжать работать и жить полноценной жизнью. Актер ранее победил рак, по его словам, благодаря помощи друзей, коллег и продюсеров.

Несмотря на ухудшение состояния, Попов намерен продолжать работать и вернуться к съемкам в ближайшие месяцы, если позволит здоровье. Для этого ему необходимо интенсивное лечение. Попов объявил о сборе средств в своем телеграм-канале, обратившись к неравнодушным людям с просьбой о поддержке. Он предупредил подписчиков об активизации мошенников и призвал быть бдительными. Актер выразил надежду на помощь друзей, коллег и всех, кто готов оказать поддержку в борьбе с болезнью.

Прогноз неблагоприятный

Заслуженный врач РФ, главварч Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что у Романа имеются признаки поражения зон головного мозга, которые отвечают за зрение. Опухоль действует на эти зоны и вызывает происходящие изменения.

«С учетом быстрого прогрессирования процесса, потому что у него уже ранее было диагностировано это заболевание, прогноз здесь неблагоприятный. Дальше будет прогрессирование процесса, полная слепота, сдавливание опухолью структур мозга. В зависимости от поражения зон, могут быть неврологические нарушения, например, речи, а также двигательные нарушения и нарушения психики», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также врач подчеркнул, что чаще всего зрение нарушается при поражении височных зон мозга.

Чем прославился актер

Среди самых популярных проектов, в которых участвовал Попов — комедийный боевик «УничтоЖанна» (2024) и семейная комедия «Папу маме заверни» (2024). Также популярны комедии «Новогодний ол инклюзив» (2023), «Рассмеши меня» (2023) и «Красный 5» (2023). Роман также снялся в детективе «Казанова в России. Тайная миссия» (2021), а также комедиях «БУМЕРанг» (2021) и «Девушки бывают разные» (2019).

Помимо кино, Роман Попов известен по участию в сериалах. Например, «Полицейский с Рублевки», его продолжениях «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Детективное агентство Мухича».

