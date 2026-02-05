Слишком правильный, чтобы быть случайным? Почему объект из другой звездной системы удивил астрономов
Астрономы обнаружили несколько аномалий у межзвездного объекта 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, демонстрирует комбинацию аномалий, которые ставят ученых в тупик. Его поведение не соответствует полностью ни кометным, ни астероидным моделям.
Ключевые необычные признаки:
· Сверхъяркий оппозиционный эффект: Яркость объекта резко возрастает в определенной позиции, причем сильнее, чем у типичных комет. · Регулярные мини-джеты: Выбросы вещества с его поверхности имеют нехарактерную геометрическую правильность и стабильность, тогда как у комет они обычно хаотичны. · Особая ориентация: Ось вращения объекта необычно близко направлена на Солнце, что статистически маловероятно и делает его активность подозрительно упорядоченной.
Научное сообщество подчеркивает, что каждую аномалию можно объяснить по отдельности, но их уникальное сочетание заставляет продолжать пристальное изучение. Спектральные данные и стабильность объекта после прохождения перигелия также не полностью укладываются в стандартные модели.
