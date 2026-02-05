Слишком правильный, чтобы быть случайным? Почему объект из другой звездной системы удивил астрономов

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, демонстрирует комбинацию аномалий, которые ставят ученых в тупик. Его поведение не соответствует полностью ни кометным, ни астероидным моделям.

Ключевые необычные признаки:

· Сверхъяркий оппозиционный эффект: Яркость объекта резко возрастает в определенной позиции, причем сильнее, чем у типичных комет. · Регулярные мини-джеты: Выбросы вещества с его поверхности имеют нехарактерную геометрическую правильность и стабильность, тогда как у комет они обычно хаотичны. · Особая ориентация: Ось вращения объекта необычно близко направлена на Солнце, что статистически маловероятно и делает его активность подозрительно упорядоченной.

Научное сообщество подчеркивает, что каждую аномалию можно объяснить по отдельности, но их уникальное сочетание заставляет продолжать пристальное изучение. Спектральные данные и стабильность объекта после прохождения перигелия также не полностью укладываются в стандартные модели.

Ранее ученые рассказали о появлении загадочного летающего объекта у Солнца.