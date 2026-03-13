Сливной бачок города: в Сургуте нашли того, кто десятилетиями портил реку

В Сургуте водитель загрязнял нечистотами полигон на Заячьем острове

Интересное

Администрация Сургута установила личность водителя, чей грузовик неоднократно замечали за сливом зловонных отходов на снежном полигоне Заячьего острова. Нарушителем оказался сотрудник компании-арендатора участка — ООО «Партнер». В мэрии объявили предостережение как самому водителю, так и руководству фирмы, ссылаясь на местные Правила благоустройства.

Этой историей давно занимаются общественники. Активисты «Зеленого Фронта» фиксировали подобные сливы ещё с конца прошлого года и передавали видео в надзорные органы . Председатель организации Сергей Виноградов пояснил, что проблема носит системный характер. По его словам, жидкость, которую водитель называл «водой», на деле имела характерный чёрный цвет и запах фекалий. Такие стоки содержат патогенные микроорганизмы, соединения азота, фосфора и бытовую химию. Всё это через протоку Кривуля попадает в Обь, создавая долгосрочные экологические риски и угрозу для здоровья людей, ведь река служит источником водоснабжения и местом отдыха .

Надзорные органы уже не раз подтверждали, что полигон на Заячьем острове работает с нарушениями. Здесь нет нормальной очистки стоков, а обваловка не выдерживает критики, из-за чего отходы регулярно стекают в реку . При этом сама компания «Партнер» уже попадала в поле зрения контролёров, а администрация города через суд пытается добиться от арендатора рекультивации прилегающих к полигону земель .

Сейчас, когда личность нарушителя установлена, ситуация может сдвинуться с мёртвой точки. Однако экологи отмечают, что закрыть Заячий остров власти пока не могут — в городе дефицит полигонов для снега, и этот вопрос остаётся открытым уже много лет .

Ранее сообщалось, что котельная в Прокопьевске травила воздух диоксидом азота и углеродом.