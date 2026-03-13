Сливной бачок города: в Сургуте нашли того, кто десятилетиями портил реку

Администрация Сургута установила личность водителя, чей грузовик неоднократно замечали за сливом зловонных отходов на снежном полигоне Заячьего острова. Нарушителем оказался сотрудник компании-арендатора участка — ООО «Партнер». В мэрии объявили предостережение как самому водителю, так и руководству фирмы, ссылаясь на местные Правила благоустройства.

Этой историей давно занимаются общественники. Активисты «Зеленого Фронта» фиксировали подобные сливы ещё с конца прошлого года и передавали видео в надзорные органы . Председатель организации Сергей Виноградов пояснил, что проблема носит системный характер. По его словам, жидкость, которую водитель называл «водой», на деле имела характерный чёрный цвет и запах фекалий. Такие стоки содержат патогенные микроорганизмы, соединения азота, фосфора и бытовую химию. Всё это через протоку Кривуля попадает в Обь, создавая долгосрочные экологические риски и угрозу для здоровья людей, ведь река служит источником водоснабжения и местом отдыха .

Надзорные органы уже не раз подтверждали, что полигон на Заячьем острове работает с нарушениями. Здесь нет нормальной очистки стоков, а обваловка не выдерживает критики, из-за чего отходы регулярно стекают в реку . При этом сама компания «Партнер» уже попадала в поле зрения контролёров, а администрация города через суд пытается добиться от арендатора рекультивации прилегающих к полигону земель .

Сейчас, когда личность нарушителя установлена, ситуация может сдвинуться с мёртвой точки. Однако экологи отмечают, что закрыть Заячий остров власти пока не могут — в городе дефицит полигонов для снега, и этот вопрос остаётся открытым уже много лет .

Ранее сообщалось, что котельная в Прокопьевске травила воздух диоксидом азота и углеродом.