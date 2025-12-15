Суд Нальчика отправил в колонию медсестру за заражение пациентов гепатитом и ВИЧ

Женщина работала медсестрой в частном санатории в Кабардино-Балкарии, и городской суд Нальчика осудил ее на четыре года лишения свободы за заражение пациентов вирусом гепатита С и ВИЧ. Об этом сообщило РИА Новости.

Следствие установило, что в частном санатории на протяжении года, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года, из-за нарушения санитарно-гигиенических правил со стороны персонала пострадали десятки пациентов. 71 человек был инфицирован гепатитом С, и еще пять заразились ВИЧ-инфекцией. В нарушении правил обвинили трех сотрудников заведения: генерального директора, врача и медсестру процедурного кабинета.

«Сегодня приговором суда медсестре назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима», — указали журналистам в пресс-службе горсуда Нальчика.

Гендиректора и врача освободили от уголовного преследования из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО бойца ММА, осквернившего памятник ветеранам МЧС в Москве. Сторона обвинения указала, что при задержании Исмаилов сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов и предпринял попытку скрыться, что было квалифицировано следователем как побег.