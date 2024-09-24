Смертельная опасность для женщин: как прекрасной половине человечества уберечь себя от рака

Второе место среди самых распространенных онкологических заболеваний в мире занимает рак груди, уступая лишь раку легких. Рак шейки матки, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), является четвертым по распространенности онкологическим заболеванием женщин. О симптомах и мерах профилактики онкологии среди прекрасной половины человечества — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рак идет от вируса

Около половины случаев рака шейки матки заканчиваются летальным исходом. Эксперты ВОЗ считают, что болезнь может быть ликвидирована на протяжении жизни одного поколения. По данным ВОЗ, 99% всех случаев рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Раннее начало половой жизни и частая смена половых партнеров увеличивают риски заражения ВПЧ, отметила врач-гинеколог Клиники Фомина Анна Пополитова.

«Важно отметить, что предрак и рак шейки матки зачастую протекают бессимптомно. В связи с этим важны регулярные профилактические осмотры у гинеколога, осмотр шейки матки, проведение цитологического исследования соскобов шейки матки, тестирование на наличие ВПЧ», — рассказала гинеколог.

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В некоторых случаях после получения результатов обследования требуется более глубокая диагностика. По словам врача, это предусматривает расширение объема диагностических мероприятий до проведения биопсии.

«В случае выявления тяжелых поражений шейки вплоть до рака может быть принято решение о проведении лечебных мероприятий, начиная от эксцизии (удаление патологических участков на шейке матки с использованием электрохирургической петли) или конизации шейки матки (хирургический метод лечения, позволяющий иссечь наружную поверхность шейки матки и участок цервикального канала) до удаления матки», — отметила Пополитова.

При легкой степени поражения шейки матки возможно периодическое наблюдение.

«Важно отметить, что проведение лечения не исключает риска повторного заражения ВПЧ», — подчеркнула спикер.

В целях предотвращения рисков развития рака шейки матки врач-гинеколог рекомендовала вакцинироваться от ВПЧ-инфекции. По словам эксперта, вакцинопрофилактика показана всем непривитым женщинам до 26 лет, с 27 лет — по показаниям или по желанию. Вакцинация не зависит от инфицирования ВПЧ. Прививка ставят трехкратно по схеме 0 — 1(2) — 6.

Протекает бессимптомно

Рак молочной железы зачастую также протекает бессимптомно, отметил онколог-маммолог Виталий Резниченко. Для раннего выявления заболевания, повышающего шансы лечения на успех, специалисты рекомендуют проходить ежегодное обследование: для женщин до 40 лет — УЗИ молочной железы, после 40 лет — маммография.

«Иногда мы назначаем и УЗИ, и маммографию вместе. Они друг друга дополняют», — добавил онколог-маммолог.

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Для подтверждения или исключения онкологического заболевания ставится вопрос проведения биопсии. На основании биопсии подтверждается — злокачественное образование или доброкачественное, отметил врач.

Несмотря на то, что заболевание зачастую протекает бессимптомно, специалисты все-таки выделяют ряд основных признаков рака молочной железы, к ним относятся выделения соска сернистого цвета, лимонная корка, втянутый сосок, наличие объемного образования. Боль, как отметил врач Резниченко, не всегда сигнализирует об онкологии.

«Это могут быть мастопатийные боли. Женщина приходит с масталгией (боль в молочной железе — прим. ред.), делаем УЗИ и мамографию — находим образование. Они могут протекать параллельно, но это не основное», — подчеркнул Резниченко.

По словам специалиста, в наше время рак молочной железы помолодел, и на практике встречаются пациентки 18-летнего возраста, у которых диагностируют заболевание.

«Основные факторы риска: ранняя менструация, поздняя менопауза, наследственный фактор по маминой линии, также по папиной линии может быть, отсутствие беременности, половой жизни», — перечислил врач.

К косвенным факторам риска развития рака молочной железы относятся ожирение, курение, употребление алкоголя, проблемы в области гинекологии, а также с щитовидной железой.

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