Смогут забрать в любое время? Как будет проходить круглогодичный призыв в армию в России и зачем его вводят

В России могут сделать призыв на военную службу круглогодичным. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Как теперь будут забирать в армию — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новые правила призыва

Законопроект об изменении проведения призыва на военную службу внесен в Госдуму. Авторы поправок — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов — считают, что нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».

Отправка призывников на места прохождения службы будет проводится в те же самые сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Подразумевается лишь круглогодичное проведение медицинского, психологического отбора, а также заседаний призывной комиссии.

Предполагается, что граждане также смогут подавать заявления о замене военной службы на альтернативную гражданскую. До 1 апреля это смогут сделать граждане, которые направлены на прохождение службы в период с 1 октября по 31 декабря. До 1 октября заявление могут подать россияне, которые должны проходить службу с 1 апреля по 15 июля следующего года.

Граждане, имеющие отсрочку от призыва, также могут подать заявление о замене военной службы в течение десяти дней после прекращения оснований для отсрочки. Если поправки будут приняты, документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Анна Шолохова ]

Будет меньше ошибок

Юрист Юрий Капштык заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что введение подобных поправок действительно приведет к снижению нагрузки на военкоматы.

«Будет допускаться меньше ошибок, более тщательно будут проходить проверку все факторы, которые имеют призывники на отсрочку или выбор места прохождения службы, в том числе альтернативной», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это также сделает более качественным процесс обжалования действий и решений призывной комиссии — она будет носить более планомерный и равномерный характер, подчеркнул эксперт.

«Это в том числе снизит нагрузку на административные органы и суды. Поэтому, нововведения вполне в современном духе и в рамках требований современности. Я считаю, что законопроект должен быть принят и введен в действие», — заключил Капштык.

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