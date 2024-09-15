Смотреться в зеркало, переедать и носить грязную одежду: что еще запрещают делать народные приметы 16 сентября

В этот день не принято носить старую, дырявую или грязную одежду, переедать и сплетничать, а если смотреться в зеркало — беда не заставит себя ждать. Подробнее о других приметах и запретах на 16 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Приметы для предсказания погоды

Утренний туман в этот день предвещал ясную и сухую погоду, а большие муравьиные кучи — суровую зиму. Также считалось, что паутина, стелящаяся по растениям, к теплу, а теплая погоду 16 сентября — к затяжной зиме.

Если после обеда пошел дождь, значит ненастье затянется надолго, а туман в новолуние или полнолуние — к ясной погоде. Наши предки верили, что полевые работы пройдут легко и спокойно, если этот день выдался туманным.

Как привлечь удачу и спастись от нечисти

Защититься от нечисти, согласно поверьям, можно с помощью отвара вереска, если вымыть им полы, а старые вещи было принято сжигать на заднем дворе. А если вместе с ними сжечь картофельную ботву, можно обеспечить себя благополучием на весь будущий год.

Хозяйки притягивали в свой дом удачу с помощью небольших лапоток, которые вешали на кухне. Кроме того, 16 сентября издавна считается лучшим днем для раскрытия обманов.

Фото: [ freepik.com ]

Что нельзя делать 16 сентября

Не принято смотреться в зеркало в этот день, чтобы не навлечь на себя беду, а если не избавиться от ненужного хлама перед 16 сентября — счастье обойдет стороной. Нельзя переедать и садиться за стол в плохом настроении. Также запрещается и сплетничать.

Плохой приметой считалось надевать грязные или старые вещи в этот день, а также носить дырявую одежду — это приведет к безденежью. Девушки 16 сентября не ходили в одиночестве, потому что это может испортить им характер.

Ранее нумеролог назвала главные качества людей, родившихся в сентябре.