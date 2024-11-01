Снег и гололедицу пообещали жителям Москвы и Подмосковья на выходных

В Москве и Московской области на выходных с 3 по 5 ноября ожидаются снег и гололедица. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что в воскресенье, 3 ноября, в столице будет облачная погода с прояснениями и небольшие осадки.

«Температура ночью -3…-1 градус, днем 0…+2. В области также облачно с прояснениями и небольшой снег. Температура в ночное время -5…0 градусов, днем от -2 до +3 градусов. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров в секунду и гололедица», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В понедельник сохранится облачная погода с прояснениями и снег. Ночью в столице, по прогнозу эксперта, -2…0 градусов, а днем -1…+1.

«В Московской области также сохраняется снег и облачность с прояснениями. Температура в ночное время -5…0 градусов, днем -3…+2 градуса. Ветер южный, с переходом в течение дня на северный. По силе — 6-11 метров в секунду. Возможна гололедица», — добавил Ильин.

В первый рабочий день после праздников, 5 ноября, синоптик обещает жителям столицы и региона небольшой снег и -7…-2 градуса ночью. В дневное время ожидается -2…+3 градуса. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Ранее синоптик раскрыл, когда в Москве и области сформируется снежный покров.