В городе Рузаевка (Республика Мордовия) жители многоквартирного дома на улице Маяковского оказались в сложной ситуации: несколько дней назад они остались без отопления и газа. Причиной стал снег, сошедший с кровли, который повредил дымоходы. Поскольку в большинстве квартир установлено индивидуальное газовое отопление, газ пришлось перекрыть из-за угрозы его накопления в помещениях.

В результате люди лишились не только тепла, но и горячей воды, возможности приготовить пищу. Жильцы вынуждены покупать электрообогреватели и тратиться на доставку еды.

Восстановление газоснабжения станет возможным только после ремонта дымоходов. Однако управляющая компания ООО «Инсайт», обслуживающая этот дом, находится в стадии банкротства. У нее арестованы счета, деятельностью руководит конкурсный управляющий. Жители узнали об этом случайно, при этом продолжают регулярно оплачивать квитанции за ЖКУ. Другие управляющие компании отказываются брать дом на обслуживание, поскольку подвал, где расположены все коммуникации, находится в частной собственности, и в случае аварии доступ к нему может быть затруднен.

Администрация города предложила жителям список других управляющих компаний для рассмотрения, а также вариант временного переселения в пункт временного размещения. Чиновники пояснили, что ремонт крыши должны оплачивать сами собственники, так как в бюджете не предусмотрены статьи расходов на помощь частным лицам. Жильцы сейчас подсчитывают предстоящие затраты и опасаются, что не смогут собрать необходимую сумму.

