ФАС проверит навязывание россиянам счетчиков на воду

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку из-за жалоб граждан на навязывание установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Люди жалуются, что их заставляют ставить счетчики от конкретного производителя. А если они отказываются, то коммунальщики начисляют плату по нормативам, а не по фактическому потреблению, что приводит к завышенным счетам.

В ФАС подчеркнули, что установка счетчиков необходима для снижения платежей и контроля за расходом ресурса. Однако навязывание конкретных моделей или компаний противоречит принципам свободной конкуренции.

В связи с этим служба проведет анализ экономической обоснованности тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения. Поручение о проверках будет направлено во все территориальные органы ФАС.

Накануне заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что с 2026 года плата за холодную воду для тех, у кого нет счетчиков, выросла вдвое.

По его словам, эта мера направлена против ситуаций, когда в квартире живет больше людей, чем прописано. Однако эксперты предупреждают: если при этом потребителям навязывают конкретные приборы, цель экономии может быть дискредитирована.

