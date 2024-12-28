Снежные горки могут полностью растаять: названа дата прихода настоящей зимы в Москву и Подмосковье — это будет нескоро

Зима не собирается просыпаться даже после Нового года, особого отрыва от 0° с 1 января ждать не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил синоптик Александр Ильин. Эксперт составил прогноз погоды в Москве и Подмосковье на новогодние праздники, отметив, что устойчивое похолодание наступит лишь к Рождеству.

По словам Ильина, температура в новогоднюю ночь составит -5...0°. Днем 1 января будет облачно, столбик термометра продержится на отметках -2...3°. Погодные процессы носят волновой характер — тепло и холод будут часто сменять друг друга, в связи с чем на дорогах региона сохранится гололедица.

«Допустим, 2 января ночью и днем ожидается температура около 0°, к вечеру может похолодать до -4…-6° по области, а 3 января вновь потеплеет до 1°. Устойчивое похолодание наступит к Рождеству — 6, 7 и 8 января даже в дневные часы может похолодать до -5…-10°, ночью морозы будут усиливаться до -8…-13°. Возможно, 5 января», — отметил Ильин.

В рождественский период около трех дней будут достаточно морозными, к концу первой декады декабря в Москве и Подмосковье вновь начнется потепление. Температура по ночам не будет опускаться ниже -1…-3°.

Осадки на новогодних каникулах прогнозируются каждый день, но не стоит ждать большого снега. Период похолодания пройдет без существенных осадков, дополнил эксперт.

«Усиления снегопадов стоит ожидать на стыке первой и второй декады декабря», — заключил Ильин.

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