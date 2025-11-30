Снижение ипотечных ставок стимулировало всплеск спроса на готовое жилье

Российский рынок готового жилья в крупных городах вышел на рекордные с лета 2023 года показатели. По данным аналитиков ЦИАН, в октябре текущего года число сделок купли-продажи на вторичном рынке в 36 крупнейших агломерациях страны достигло 60 тыс., что на 31,6% превысило показатели прошлого года. Это максимальный месячный прирост более чем за год, передает «Коммерсантъ».

Эксперты связывают оживление рынка с комплексом причин. Ключевым драйвером стало смягчение условий ипотечного кредитования. Согласно информации «Дом.РФ», средневзвешенная ставка по ипотеке для вторичного жилья в ноябре опустилась до 21,22%, что на 7,44 процентных пункта ниже, чем год назад. Параллельно фиксируется отток средств населения с банковских депозитов и реализация накопленного за предыдущие периоды потребительского спроса.

Наиболее динамично рынок развивается в регионах. Если в Москве и Санкт-Петербурге прирост составил около 19%, то в других крупных городах продажи выросли на 37,1%. При этом общероссийская динамика, по оценкам «Авито Недвижимости», выглядит более сдержанной — рост спроса на 8% в годовом выражении.

Повышение активности уже привело к сокращению размеров скидок и уменьшению числа наиболее привлекательных предложений на рынке. Однако, как отмечают аналитики, несмотря на рост количества сделок, средние цены на готовое жилье пока не демонстрируют выраженной положительной динамики.

Ранее продавцам вторички объяснили, почему их мечты рухнут.