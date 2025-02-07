Снял кольцо: стали известны причины разлада в браке Бондарчука и Андреевой — режиссер готовится к новым отношениям

Браку режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой грозит развод, слухи о котором начались еще осенью. Недавно Бондарчук и вовсе появился на публике без обручального кольца. Недоверие стало причиной проблем в отношениях супругов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила таролог Элиана Астратова. Карты Таро указали ей на другую женщину рядом с режиссером в будущем.

Между Бондарчуком и Андреевой все еще существует сильная связь, однако чувства нуждаются в усилии с обеих сторон. Неразрешенные вопросы, недоверие и постоянное беспокойство относительно привязанности друг к другу толкает пару к разводу, отметила эзотерик. По ее словам, недостаток честного общения и влияние внешних факторов (мнений окружения или слухов) создает напряженность в их отношениях.

Астратова увидела в будущем Бондарчука еще одну женщину. Она будет обладать творческой душой, работать в области искусства и культуры. Новая избранница будет вдохновлять режиссера и поддерживать в его начинаниях, отметила таролог.

«Существует возможность построения крепкой, гармоничной семьи. Новая связь может быть более плодотворной, предоставляя ему пространство для личностного роста и эмоционального развития», — заключила гадалка.

Ранее стало известно, кем может быть новая избранница SHAMAN после развода.