Снова похолодание и снег: прогноз погоды в Москве и Подмосковье в выходные

Небольшое похолодание ждет жителей Москвы и Московской области в выходные 5 и 6 апреля, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 5 апреля, по прогнозу эксперта, ожидается облачность с прояснениями.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно дождь. Температура в Москве ночью -1…+1, днем +5…+7 градусов, по области ночью -4…+1, днем +4…+9 градусов. Ветер ночью западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье сохранится облачность. Ночью небольшой, а по области местами умеренный снег.

«Днем осадки, местами сильные. Преимущественно снег. Температура в Москве ночью -3…-1, днем -1…+1 градус, по области ночью -6…-1, днем -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Также местами возможна гололедица», — добавил Ильин.

Первый рабочий день новой недели, 7 апреля, также начнется с облачной погоды. Ночью, по прогнозу, снег, по области местами сильный.

«Днем небольшие, местами умеренные осадки. Преимущественно снег. Температура в Москве ночью -4…-2, днем 0…+2 градуса, по области ночью -7…-2, днем -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду. Местами гололедица», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, что погода в майские праздники порадует жителей Москвы и Подмосковья.