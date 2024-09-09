Снова потепление: синоптик раскрыл, чем погода удивит жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе

Повышение температуры воздуха до аномальных для сентября показателей снова ожидается в столице и регионе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник и среду в Москве планируется переменная облачность и преимущественно без осадков.

«Температура ночью +12…+14 градусов, а в центре +16…+18. Днем от +25 до +27 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, по силе — три-восемь метров в секунду. В области также переменная облачность и без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем от +22 до +27 градусов», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В четверг в Московской области ночью может пройти небольшой дождь, а днем без осадков.

«И в столице, и в регионе ночью +12…+17 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. Ветер юго-восточный. Также от трех до восьми метров в секунду», — добавил Ильин.

В последний рабочий день, по прогнозу синоптика, ожидается облачная погода, с прояснениями. В регионе также может пройти небольшой дождь. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем поднимется до +24…+29 градусов.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву и область придет холодная осень.