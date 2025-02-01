Сны сбываются наоборот: о чем предупреждают народные приметы в Ефимов День 2 февраля

Православная церковь 2 февраля чтит память преподобного Евфимия Великого. В народе дату называют Ефимов День. Подробнее о жизни святого и поверьях на 2 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Преподобный Евфимий Великий родился в 4-м веке в Финикии. С юных лет святой проявлял глубокую духовность, оставив мир ради уединения и молитвы в пустыне. Он продолжал свою аскетическую практику, обретая духовную силу и мудрость. С течением времени к Евфимию начали собираться последователи, жаждущие утешения и наставления. Преподобный основал монастырь.

В этот день верующие собираются в храмах и обращаются к преподобного с молитвами. Празднование сопровождается особой литургией и песнопениям. Сны, приснившиеся в эту ночь, сбываются, но наоборот. Также 2 февраля нельзя поднимать монеты с земли, чтобы не остаться бедным на три года.

Приметы

Ветер в этот день — весь год будут осадки;

На Ефимия солнечно — весна будет ранней;

В полдень солнце — к ранней весне, пасмурно — к поздним метелям;

Над луной виден столб — к морозу;

Потерять варежку или перчатку на Ефимия — к нищете;

Когда стемнеет, нельзя петь — к слезам на следующий день;

Нельзя поднимать с земли найденные монеты — три года будут в бедности;

Все, что приснится в эту ночь, сбудется, но наоборот — бедность к богатству, ссора к перемирию;

Пасмурная погода — к долгим заморозкам весной;

В этот день наблюдали за поведением домашних животных — если кошка скребет пол, а куры вертят хвостами, то будет метель;

Если лисица лежит на снегу — к ветру.

Именины в этот день отмечают: Артем, Лев, Павел, Инна, Римма, Ефим, Захар.

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