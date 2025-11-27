«Собирает информацию»: Android атакует новый вирус — как распознать и защититься

В Европе появилась новая вредоносная программа для смартфонов под названием Sturus. Этот троян, нацеленный на Android, был обнаружен экспертами MTI Security. Чем он опасен, как определить вредоносную программу и что делать, если он попал на устройство, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, новый вирус Sturus для смартфонов на Android опасен тем, что может незаметно считывать информацию с экрана устройства.

«Программа получает неограниченный доступ ко всем личным данным пользователя, включая переписку, пароли и другие конфиденциальные сведения. Sturus распространяется в основном через интернет, а в официальном Google Play зараженного приложения, замаскированного под другой сервис, на сегодняшний день нет. Поэтому важно внимательно следить за файлами, которые вы скачиваете, а также за процессом установки приложения», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дело в том, продолжила она, что этот вирус при распаковке запрашивает расширенные права и просит предоставить ему доступ для работы поверх других приложений. Именно это и позволяет ему собирать информацию с экрана смартфона.

«Но даже если вы не скачивали в последнее время подозрительных файлов, то в любом случае нужно регулярно запускать антивирусное приложение для выявления подозрительных программ, иначе можно долгое время не замечать, что на смартфоне установлено шпионское ПО, которое передает конфиденциальную личную информацию мошенникам», — добавила Бастрыкина.

