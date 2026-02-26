«Собирают базу» или закон? Туроператоры требуют от розницы личные данные клиентов под угрозой санкций

Туристические агентства начали получать уведомления от туроператоров о грядущих изменениях в Федеральных авиационных правилах. С 1 марта при бронировании перелетов (как в составе тура, так и отдельно) станет обязательным указывать номер мобильного телефона и адрес электронной почты непосредственно самого пассажира, а не агента. За внесение некорректных данных операторы грозят розничным партнерам штрафом, который будет удержан с их комиссии.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Некоторые представители розницы полагают, что таким образом туроператоры попросту собирают базу клиентов в обход агентов. Впрочем, есть и лазейка: при бронировании регулярных рейсов контактные данные пассажира можно скорректировать уже непосредственно на сайте авиакомпании после завершения бронирования. В этом случае формальных нарушений не возникает, а туроператор не получает доступа к лишней информации.

Юристы подтверждают, что поправки в ФАП действительно вступили в силу, и их цель — прежде всего безопасность. Вице-президент РСТ Георгий Мохов пояснил, что изменения связаны, в частности, с введением электронных посадочных талонов, которые теперь имеют равную юридическую силу с бумажными. Авиакомпания обязана направить такой талон именно на почту пассажира, а не посредника. Кроме того, телефон нужен для оперативного оповещения о сбоях в расписании.

Что касается штрафов, юристы уточняют: напрямую авиакомпания оштрафовать турагента не может. Однако перевозчик вправе предъявить претензии туроператору как своему контрагенту, а тот, в свою очередь, имеет право закрепить аналогичные санкции в договоре с розничным партнером.

