Собор Казанских святых 17 октября: история праздника и традиции в этот день

Собор Казанских святых отмечается в Русской православной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери 17 октября. Как появился праздник и что принято делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

Праздник Собор Казанских святых возник в России в начале 17 века, когда была канонизирована икона Казанской Божьей Матери. Считается, что она была найдена в 1579 году в Казани после падения города под натиском войск Ивана Грозного. Со временем она стала символом целого ряда побед и спасений страны, что привело к почитанию святочных святых, связанных с образом.

В 1612 году, в Смутное время, икона Казанской Божьей Матери сыграла ключевую роль в освобождении Москвы от польских интервентов. Согласно преданию, молитвы помогли собрать народ и организовать восстание. Каждый год 4 ноября празднуется день Казанской иконы, который позже был дополнен памятным днем Собора Казанских святых, включая святых, связанных с этим великим образом. Праздник стал символом единства русского народа, его стойкости и веры, а также важной частью культурной и религиозной идентичности России.

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Обычаи и традиции

В этот день принято посещать богослужения и молебны, на которых верующие просят о защите и помощи в делах. Люди делают добрые дела и помогают тем, кто нуждается, а также дарят друг другу небольшие подарки в знак единства и любви.

Важной частью празднования Собора Казанских святых является процессия, во время которой верующие несут иконы и фотографии Казанской иконы Божией Матери. Это торжественное шествие символизирует единство и сплоченность общины, наполняя сердца участников чувством гордости и принадлежности к великой истории православия. Люди поют акафисты и читают молитвы, обращаясь к святыне с надеждой на помощь и защиту.

Соблюдение семейных традиций в этот день также играет важную роль. Многие семьи собираются за общим столом, вспоминая о значимых событиях своей жизни и традициях, передаваемых из поколения в поколение. Общение со старшими поколениями помогает углубить понимание культуры и ценностей, на которых строится семья и общество в целом.

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