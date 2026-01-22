Соцфонд оплатил более 50 тысяч сертификатов для беременных в Кемеровской области

В 2025 году на поддержку материнства и детства в Кузбассе было направлено более 161 миллиона рублей в рамках программы родовых сертификатов. По данным регионального отделения Социального фонда России (СФР) по Кемеровской области, за прошедший год было оплачено 50 234 родовых сертификата на общую сумму 161 164 000 рублей.

Родовой сертификат — это целевой финансовый документ, предназначенный для оплаты медицинских услуг для будущей матери и ребенка. Конкретно он покрывает:

· Медицинское наблюдение в женской консультации на протяжении всей беременности. · Услуги роддома, включая сами роды и послеродовое пребывание. · Профилактические диспансерные наблюдения за ребенком в течение первого года жизни в детской поликлинике.

Важный принцип программы — свобода выбора медицинской организации в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Женщина сама решает, в какой консультации наблюдаться и в каком роддоме рожать.

Средства по сертификату не выдаются на руки. Соцфонд напрямую перечисляет деньги тем медицинским учреждениям, которые оказали услуги, после их предоставления. Это гарантирует целевое использование средств и стимулирует качество медицинской помощи.

Оформить документ можно на любом сроке беременности — как в женской консультации, так и позже, непосредственно в роддоме. Если женщина по какой-то причине не получила сертификат ранее, это можно сделать и в детской поликлинике, при условии прикрепления туда ребенка в первые три месяца жизни.

Ранее сообщалось, что более 200 студенток получили декретные выплаты в столичном регионе в 2025 году.