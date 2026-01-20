Отделение Соцфонда по Москве и Подмосковью в 2025 году назначило декретные выплаты 237 студенткам

Отделение Соцфонда по Москве и Московской области в 2025 году назначило декретные выплаты 237 студенткам очной формы обучения. Мера поддержки оказывается с 1 сентября прошлого года.

До этого в Московской областной думе сообщили, что в Подмосковье за год выплаты за третьего или последующего ребенка получили более 2,8 тыс. молодых семей.

Получить выплаты от Соцфонда могут беременные девушки и женщины, которые обучаются очно в вузах, ссузах, научных организациях и учреждениях дополнительного профессионального образования.

Размер выплаты составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В столице это 28,9 тыс. рублей, в Подмосковье — 22,1 тыс. рублей.

Выплата предоставляется суммарно за период декретного отпуска — 70 дней до и 70 дней после родов. С января в Москве это около 135 тыс. рублей, в Подмосковье — 103 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выдаче жилищных сертификатов для переселенцев из аварийных домов.