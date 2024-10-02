Социальные выплаты сильно вырастут уже в следующем году — повезло и пенсионерам, и родителям: чего ждать

В 2025 году в России вступит в силу ряд изменений, которые затронут суммы социальных выплат пенсионерам и родителям. Подробнее о том, что увеличат и насколько — в материале «Подмосковье сегодня».

Пенсии

Так, в 2025 году ожидается индексация пенсионных выплат. Согласно закону о бюджете СФР, увеличение выплат пройдет в два этапа: первый — с первого февраля на 4,5% и второй — с первого апреля на 2,2%. Общая индексация составит 6,8%.

Также президент Владимир Путин подписал закон о восстановлении с 2025 года индексации пенсий для работающих пенсионеров. Индексация будет проведена автоматически. Минимальное увеличение выплат составит порядка 1300 рублей.

Также после окончания трудовой деятельности будет учтена индексация за период с 2016 по 2024 годы. Это позволит повысить среднюю страховую пенсию до 24 тысяч рублей. Таким образом, социальные пенсии с первого апреля вырастут на 14,75%.

Выплаты на детей

С первого января 2025 года будет увеличен стандартный налоговый вычет на второго ребенка. Так сумма вычета вырастет до 2800 рублей. Ранее она составляла 1400 рублей. Для третьего и последующих детей сумма увеличится с трех до шести тысяч рублей.

Также вырастет сумма налогового вычета для опекунов, попечителей и приемных родителей. Ранее она составляла шесть тысяч рублей на каждого ребенка, имеющего инвалидность. В следующем году сумма вырастет до 12 тысяч рублей.

Кроме того, с 2025 года увеличится предельный доход, на который можно рассчитывать при предоставлении этих вычетов. Он составит 450 тысяч рублей вместо прошлых 350 тысяч рублей.

С первого февраля проиндексируют и материнский капитал. Он увеличится на 7,3%. Эта сумма в размере 893 тысячи рублей будет доступна на второго ребенка, если не было трат по сертификату. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году также возрастет до 794 тысяч рублей за 140 дней.

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