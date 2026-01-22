Совет мира Трампа против ООН: сможет ли президент США изменить мировой порядок

Белый дом объявил Совет мира официально учрежденной организацией. Ее председатель — президент США Дональд Трамп. Эта структура даже может стать неким противопоставлением Организации Объединенных Наций (ООН). Политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, сможет ли Совет мира ликвидировать в дальнейшем ООН.

Устав Совета мира подписали лидеры почти 20 стран: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово (не признано РФ), Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, США, Узбекистан и Монголия. Политолог Светов подчеркнул, что предположения о дальнейшей ликвидации ООН имеют место быть в нынешних реалиях, поскольку американцы давно имеют претензии к этой структуре.

«Связано это с тем, что у США командовать там не всегда получается. ООН находится на территории США, американцы помогают функционировать этой структуре, платят самые большие взносы, а в их представлении это означает, что ООН должна всегда быть на стороне США. Когда этого не происходит, они на это реагируют: выходят из разного рода структур, которые подчинены ООН или ее дочерним организациям по типу ЮНЕСКО или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил слова Трампа, который считает, что ООН не помогает ему в урегулировании военных конфликтов, в том числе конфликт в секторе Газа.

«Поэтому он берет это на себя, создает Совет мира, становится во главе на пожизненный срок, предлагает 50 странам и их руководителям войти в состав этого совета, каждому внести по 1 млрд долларов и заниматься урегулированием в Газе, а также превращением ее в такой кусок земли, где жители будут наслаждаться миром, а не воевать», — отметил он.

Шанс у Совета мира действительно существует, поскольку бюджет ООН и потенциальные возможности новой структуры несопоставимы. Однако реальная конкуренция, считает политолог, возможна лишь после понимания роли этой организации.

«Какой будет механизм выполнения решений Совета мира? Кто это будет делать? Если на Ближнем Востоке вновь разразится конфликт между ХАМАС и израильтянами, то кто будет этот конфликт урегулировать? Либо американские военные, либо нужно создавать какие-то свои силы при Совете мира», — заявил эксперт.

По этой причине Россия не торопится вступать в такую организацию. Страны Западной Европы вовсе отклонили предложения Трампа из-за ссоры с американским президентом, пояснил специалист.

«Поэтому сейчас рано спешить, уже создавались американцами похожие советы, но они результата не дали и распались», — заключил Светов.

