ФАС предложила торговым сетям присоединиться к ограничению наценок на ряд продуктов

Крупнейшим торговым сетям в РФ предложили самостоятельно ограничивать размеры наценки на те продукты, которые входят в группу социально значимых. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба, об этом сообщили «Ведомости».

ФАС и ряд других государственных ведомств последовательно работают над ограничением наценок на социально значимые продуктовые товары. До этого подобные обязательства брали на себя некоторые производители и торговые сети. Теперь же было предложено присоединиться к такому ограничению и тем сетям, которые не взяли на себя такого обязательства. Ассоциации компаний розничной торговли, а также Ассоциации компаний интернет-торговли было предложено проработать размер рекомендуемой добавочной стоимости.

«В случае принятия положительного решения, сети направят в ФАС России информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства», – указали журналистам в ФАС.

В ведомстве добавили, что включение всех сетей в такую инициативу не только снизит цены и повысит доступность продуктов для россиян, но еще и улучшит конкурентоспособность самих магазинов.

Ранее к ФАС обратился глава политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он попросил принять меры для уменьшения стоимости цветов и цветочных композиций. Это было сделано на фоне резкого скачка цен перед 8 марта.