С 17 по 23 ноября в России, как и во всем мире, проходит масштабная информационная кампания, посвященная правильному использованию противомикробных препаратов. Инициатива призвана обратить внимание на глобальную проблему антимикробной резистентности, которая уже сегодня уносит сотни тысяч жизней.

По данным регионального комитета здравоохранения, озвученным в рамках акции, от устойчивости к антибиотикам ежегодно погибает около 700 тыс. человек по всей планете. Ключевой причиной развития резистентности врачи называют самолечение и бесконтрольный прием лекарств. Специалисты настаивают: назначать противомикробные препараты должен исключительно врач после постановки диагноза.

В исторической справке, предоставленной изданию, отмечается, что первый антибиотик — пенициллин — был открыт Александром Флемингом в 1929 году. Однако особая страница в истории борьбы с инфекциями была написана в СССР в суровом 1942 году.

В разгар Сталинградской битвы советский микробиолог Зинаида Ермольева, уроженка города Фролово, разработала и наладила в осажденном городе промышленное производство первого отечественного антибиотика — пенициллина «Крустозин».

Его применение для лечения раненых бойцов спасло бесчисленное количество жизней и стало настоящим прорывом в военной медицине. Этот исторический пример, по мнению экспертов, подчеркивает ценность «чудо-лекарства», которую сегодня обесценивает его неправильное использование.

