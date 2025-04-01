Список запрещенных дел в день мученицы Фотины: народные приметы на 2 апреля

Православные верующие 2 апреля вспоминают мученицу Фотину, которую в народе называют Фотинья Колодезница. Что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мученица Фотиния — христианская святая, жившая в I веке. Ее история, описанная в Евангелии от Иоанна, повествует о встрече Иисуса с самарянкой у колодца Иакова. Эта встреча стала поворотным моментом в жизни Фотинии, приведшим ее к осознанию Христа как Мессии и проповеди христианства.

После Вознесения Христова Фотиния вместе с семьей прибыла в Рим, где активно проповедовала веру. За это она и ее близкие были подвергнуты жестоким пыткам при императоре Нероне. Фотиния проявила невероятную стойкость и мужество, отказываясь отречься от своей веры. В итоге она и ее сподвижники приняли мученическую смерть.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные ее подвигу. В народе день называют также днем Фотинии Колодезницы из-за ее встречи с Иисусом у колодца. Традиционно в этот день освящают воду и молятся святой Фотинии о помощи в различных нуждах, особенно о прозрении духовном и исцелении от болезней. Плохой приметой в этот день считается ссориться и ругаться возле колодца. Кроме того, нельзя делиться планами 2 апреля и считать деньги.

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Приметы

Лед на реках уносится течением быстро — к урожайному году;

Если этот день не морозный, а птицы затевают брачные игры — лето будет теплое;

Дождь идет — будет хороший урожай грибов;

Журавль прилетел на наст — урожая не жди;

Мокро в апреле — пашня будет хорошей;

Петух кричит с утра в дождь — к прояснению погоды;

Вороны вьются в небе, где облака идут против ветра — к осадкам;

Если испить из колодца воды — можно излечиться от болезни;

На Фотинью заглядывали в колодец и призывали счастье и удачу;

Путникам и нищим обязательно подавали еду и питье;

Нельзя ничего бросать в колодец в этот день, ругаться возле него, ссориться, чтобы вода не испортилась;

Не резали кур в этот день;

Не принято было считать деньги 2 апреля и делиться планами;

Плохой приметой считалось, если девушка кому-то покажет свое приданое в этот день — долго не выйдет замуж.

Именины в этот день отмечают: Василий, Виктор, Иван, Ян, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей, Александра, Клавдия, Мария, Матрена, Прасковья, Светлана, Ульяна, Фотиния, Юлиана.

Ранее стало известно, когда в апреле ожидаются сильные магнитные бури из-за вспышек на солнце.