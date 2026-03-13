Спрос падает, а русские покупают: кто и сколько приобрел жилья в Турции в феврале

Россияне продолжают удерживать титул главных иностранных покупателей турецкой недвижимости. В феврале 2026 года граждане РФ приобрели в стране 191 квартиру и дом, став первыми в рейтинге Туркстата уже 47-й месяц подряд — эта удивительная серия длится с апреля 2022 года.

В тройку лидеров также вошли граждане Ирана (131 сделка) и Ирака (106 сделок). Примечательно, что в январе того же года иранцы занимали вторую строчку, а третье место принадлежало украинцам.

Что говорят цифры

Всего в феврале иностранцы приобрели в Турции 1506 объектов жилой недвижимости. Это на 2,9% меньше, чем в феврале 2025 года. Доля продаж иностранцам в общем объеме сделок составила скромные 1,2% (годом ранее было 1,3%). Для сравнения: в январе 2026 года падение было более драматичным — минус 20,8% к январю предыдущего года, а объем продаж составил 1306 объектов.

По итогам 2025 года россияне также заняли первое место, купив 3,64 тысячи квартир и домов.

Почему Турция?

Аналитики отмечают, что спрос россиян на турецкое жилье остается стабильно высоким, несмотря на общее охлаждение интереса иностранных покупателей. Жители юга России, например, из-за высоких цен на домашнем рынке все чаще присматриваются к бюджетным вариантам в Мерсине, Анталье и Аланье. При этом многие покупают недвижимость для регулярного проживания, а не ради инвестиций или получения гражданства.

Ранее сообщалось, что Турция получит всех россиян из закрытых Эмиратов.