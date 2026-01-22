Срок до 15 лет: что грозит сотрудникам «табачки», которые избили антивейп-активистов в Одинцово

Напавшим на активистов антивейп-рейда работникам «табачки» в Одинцово грозит лишение свободы с максимальным сроком до 15 лет, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. Подробнее о произошедшем — в материале.

В подмосковном Одинцово активисты движения «Здоровое Отечество», проводившие антивейп-рейд, подверглись нападению возле табачного магазина в ТЦ «О!Подворье», сообщает телеграм-канал SHOT. Целью рейда был поиск контрафактной продукции. Во время проверки маркировок, выявившей «сомнительное происхождение» товара, работники магазина и прибывшие им на подмогу мужчины напали на активистов.

В результате нападения жене одного из активистов разбили губу, другие получили удары по голове и телу, была сломана техника, использовавшаяся для фиксации нарушений. Прибывшая на место полиция задержала самих пострадавших активистов для допроса, при этом нападавшие задержаны не были. По словам представителей «Здорового Отечества», нападавшие хвастались связями в полиции, уверяя в своей безнаказанности.

По словам юриста, виновникам грозит уголовное наказание, так как нанесение тяжелых травм сопровождается хулиганством.

«Однозначно будет проводиться расследования по факту избиения. Это уже уголовная статья — нанесение тяжелых телесных травм. Будет определяться средней или тяжелой степени. Плюс ко всему это хулиганство. Поэтому в данной ситуации можно только полагаться на правильную работу органов дознания, а уже непосредственно квалифицировать действия и определять степень вины и наказания будет суд», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, согласно УК РФ, предполагает разную степень. Максимально суровое наказание — до 15 лет лишения свободы.

