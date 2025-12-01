США требуют мгновенной отставки Мадуро: будет ли венесуэльский лидер биться до конца или поверит в угрозы

США готовы предоставить гарантии безопасности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро лишь в том случае, если он немедленно сложит с себя полномочия, пишет Miami Herald со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах между Вашингтоном и Каракасом. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня»» объяснил, примет ли венесуэльский лидер условия Штатов.

Ранее CNN, опираясь на собственный источник, сообщал, что во время неформальных контактов Мадуро выразил готовность покинуть свой пост, но не раньше чем через полтора года. Политолог Аграновский подчеркнул, что президент Венесуэлы не согласится на условия американцев.

«Мадуро на такое не пойдет. Вспомним про предшественника Мадуро — Уго Чавеса. Его однажды свергали проамериканские силы, он даже был под арестом некоторое время и потом вернулся к власти, потому что у чавистов глубокие корни в венесуэльском народе, иначе бы они не выигрывали выборы столько времени подряд. Также Мадуро на это не пойдет, потому что это было бы предательством интересов венесуэльского народа», — пояснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что решение о сухопутной операции по свержению Мадуро было бы для президента США Дональда Трампа безумным.

«Это бы не принесло ему никаких политических шагов. Я думаю, что такое решение сплотило бы противников Трампа в США. Поэтому я надеюсь, что все ограничится пустыми угрозами. И у Мадуро нет совершенно никаких оснований сдаваться или уходить в отставку», — выразил мнение специалист.

Как отметил политолог, интерес США к Венесуэле связан не с борьбой против наркотиков, а нужен для отвлечения внимания от внутренних проблем.

«У Трампа сейчас много проблем, в том числе с файлами Джеффри Эпштейна и экономикой внутри страны. Кроме того, его популярность упала очень сильно. Поэтому отвлечение внимания на Венесуэлу вполне логичный шаг, но перейдут ли они к следующему шагу? Я думаю, что вряд ли», — заключил Аграновский.

