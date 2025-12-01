В НАТО заговорили о «превентивном ударе» по России: какими будут последствия

НАТО может рассмотреть вариант нанесения «упреждающего удара» по России, заявил в комментарии для Financial Times председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, стоит ли ожидать таких действия от западных стран.

По словам Драгоне, подобный сценарий выходит за рамки традиционного подхода НАТО и сталкивается с серьезными юридическими ограничениями. Политолог Мезюхо подчеркнул, что такого рода заявление направлено на милитаризацию и эскалацию украинского конфликта.

«Но при этом на сегодняшний день НАТО не готово к такому развитию событий. Однако Североатлантический альянс ведет масштабную подготовку к глобальной войне», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, НАТО делает мир небезопасным и не способствует укреплению архитектуры глобальной безопасности.

«Напротив, сегодня члены НАТО расшатывают остатки международной безопасности, в частности европейской», — заявил он.

При этом представители альянса получат зеркальный ответ в случае упреждающего удара по территории РФ, отметил политолог.

«Все это может привести к третьей мировой войне и окончанию существования человеческой цивилизации на том уровне высокого развития, которого она достигла в XXI веке. Поэтому подобные заявления лишь показывают отсутствие ответственности за судьбу цивилизации со стороны бывших военных и нынешних политических деятелей Запада», — заключил Мезюхо.

