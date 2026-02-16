Стал известен поединок, который станет главным событием UFC в Белом доме

Авторитетный испанский инсайдер Альваро Кольменеро раскрыл планы руководства UFC относительно главного боя исторического турнира, который состоится в Белом доме. В своих социальных сетях журналист сообщил, что матчмейкеры промоушена намерены сделать центральным событием вечера поединок между чемпионом легкого веса Илией Топурией и временным обладателем титула Джастином Гэтжи.

Ожидается, что уникальное шоу пройдет в июне 2026 года на территории резиденции президента США. Турнир приурочен к празднованию 250-летия независимости Америки и обещает стать одним из самых громких событий в истории ММА. По информации инсайдера, организация рассматривает возможность проведения на Южной лужайке Белого дома шести-семи поединков, которые будут транслироваться на телеканалах CBS и Paramount+.

Напомним, что испано-грузинский боец Илия Топурия является действующим чемпионом UFC в легком весе с впечатляющим рекордом — 17 побед и ни одного поражения. Американец Джастин Гэтжи, имеющий 27 побед в 32 поединках, завоевал статус временного чемпиона после победы над британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324. Сам Гэтжи ранее неоднократно выражал желание подраться именно на этом историческом событии, заявляя: «Им удастся исключить меня из этого боя, только если я умру».

Официального подтверждения от президента UFC Даны Уайта пока не поступало, но инсайдеры сходятся во мнении, что именно объединительный поединок легковесов станет главным украшением турнира в Белом доме.

Ранее сообщалось, что боец Царукян подарил блогеру и боксеру Полу шкуру белого медведя