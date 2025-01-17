Стала известна погода в Москве и Подмосковье в Крещенскую ночь

Погода в Москве и Подмосковье в Крещенскую ночь будет непривычно теплой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его прогнозу, 18 января в столице будет облачно. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки.

«Температура ночью -1…+1, днем +1…+3 градуса. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду. В Подмосковье ночью -3…+2, днем -2…+3 градуса. Гололедица», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 19 января, ночью облачно с небольшими осадками. Температура ночью составит -3…+2 градуса, а днем -2…+3. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

«В первый рабочий день, 20 января, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура ночью -7…-2 градуса, днем -5…0. Слабый ветер», — заключил Ильин.

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