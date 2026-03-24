Стало известно, какие блюда чаще всего заказывают китайские туристы в российских ресторанах

Китайские туристы, приезжающие в Москву, все чаще включают дегустацию национальной кухни в свои маршруты, пишет ТАСС. Самыми популярными блюдами, по данным китайских туристических агентств, остаются борщ, пельмени и икра.

Кроме того, в списке предпочтений значатся соленые огурцы, строганина, слабосоленая рыба и мясные закуски, которые китайцы традиционно сочетают с водкой. Из напитков востребованы квас, мороженое и темный шоколад. Для экзотического опыта туристы нередко заказывают икру и крабовые ножки.

Любопытно, что китайские путешественники проявляют интерес и к китайской кухне, но в российском исполнении. Особой популярностью пользуются хого (китайский горячий котелок), блюда северо-востока Китая, а также пекинская и сычуаньская кухни.

Между тем международный гастрономический гид Taste Atlas обнародовал рейтинг худших блюд русской кухни. Первое место с оценкой 2,7 балла занял салат «Индигирка» — традиционное якутское блюдо из замороженной рыбы, лука, масла, соли и перца. На втором месте оказался холодец (3 балла), на третьем — кутья (3,3 балла).

Ранее стало известно, что отмена виз сделала Китай популярным, но российские туристы жалуются на обман.