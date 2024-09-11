Стало известно, когда на Земле начнется новая мощная магнитная буря

Очередная магнитная буря начнется на Земле уже в ночь с 12 на 13 сентября. Об этом свидетельствует график на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Подробный прогноз на ближайшие несколько дней — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Возмущения магнитосферы дойдут до уровня G1 (слабая буря) уже 12 сентября в 21:00. Максимальные показатели магнитной бури окажутся на уровне G2 с 3:00 до 6:00 в пятницу 13 сентября.

Магнитосфера будет оставаться возбужденной до 18:00. Далее показатели перейдут зеленую зону. Вероятность возникновения сильного магнитного шторма в пятницу 13 сентября составляет 35%.

Как избежать влияния бурь

Многие люди замечают ухудшение самочувствия в период магнитных бурь и не просто так. Врачи объясняют это тем, что изменения в магнитосфере могут вызывать обострения имеющихся хронических заболеваний.

Для того, чтобы обезопасить себя от неприятных симптомов, специалисты советуют не пренебрегать отдыхом и стараться употреблять в пищу легкую, полезную пищу. Также следует отказаться от алкоголя и стараться соблюдать режим сна.

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