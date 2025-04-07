В России могут увеличить лимит сверхурочных работ: как это отразится на сотрудниках

В России с 1 сентября 2025 года могут вступить в силу поправки в Трудовой кодекс. Основные изменения предполагают увеличение лимита сверхурочных работ с нынешних 120 до 240 часов в год. Также будет уточнен порядок оплаты переработок, упрощена процедура увольнений и внесены другие изменения. Как это повлияет на трудовую деятельность работников и изменится ли заработная плата, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, сегодня вопрос о повышении практически вдвое лимита сверхурочных работ практически решен, и воспринимать данное нововведение можно двояко.

«С одной стороны, уже давно каждый второй работает сверхурочно. По данным опроса центра «Зарплата.ру», опубликованным в марте 2024 года, 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю, а 19% опрошенных отметили, что остаются вечером на работе каждый день. Получают ли они при этом повышенную заработную плату или так называемую доплату за переработку? Сомневаюсь», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Скорее всего, продолжила экономист, в данном случае исходят из того, что подобного рода переработки — инициатива самого сотрудника, поэтому у работодателя не возникает обязанности их оплатить.

«Вместе с тем, большинство наших сограждан действительно готовы работать много, а если этот труд будет еще и оплачен достойно, то это замечательно. Увеличение лимита сверхурочных работ — это реальная возможность официально повысить свой доход, при условии, что в трудовом договоре сотрудника будет четко и понятно изложен порядок оплаты сверхурочной работы, и сами работники смогут контролировать правильность произведенных начислений», — добавила Проданова.

При этом важно понимать, что основанием для привлечения к сверхурочной работе является исключительно приказ (распоряжение) работодателя, а не устная договоренность с руководителем.

«Нет приказа — нет и доплат за честно отработанные сверхурочные часы. Обязательным является и письменное согласие сотрудника. Также вызывает некоторое недоумение и тот факт, что перед привлечением к дополнительной работе сверх нынешней нормы работники имеют право на предварительный медицинский осмотр. В состоянии ли работодатель организовать подобного рода медицинский осмотр для своих сотрудников? Или этот вопрос решается путем проведения ежегодной диспансеризации? Вопрос остается открытым», — заключила экономист.

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