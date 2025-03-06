В России изменились правила оформления одной выплаты: кого это коснется и как теперь получить

В России поменялись требования к оформлению документов для получения пособия по безработице. Подробнее о том, что изменилось и как оформить выплату, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт напомнила, что пособие по безработице выплачивают гражданам в период поиска работы, если они зарегистрированы в центре занятости населения (ЦНЗ).

«Если ЦЗН по каким-либо причинам не может трудоустроить человека, ему присваивается статус безработного и назначается соответствующее пособие. Для того чтобы встать на учет, необходимо подать заявление. Сделать это можно онлайн через портал «Госуслуги» или платформу «Работа России», либо непосредственно в ЦЗН по месту жительства», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для постановки на учет понадобятся такие стандартные документы, как паспорт, СНИЛС, трудовая книжка (трудовой договор), справка по форме 2-НДФЛ минимум за 3 месяца с последнего места работы, документы об образовании, реквизиты банковского счета, — продолжила Проданова.

«Для людей с инвалидностью дополнительно запросят справку медико-социальной экспертизы и реабилитации. В 2025 году минимальный размер пособий по безработице составляет 1764 рублей. Его назначают в том случае, когда за последний год было отработано менее 26 недель или, например, если человек был уволен более года назад и за это время так и не встал на учет в ЦЗН», — отметила экономист.

Минимальный размер пособия назначается и тем, кто ищет работу впервые. Есть и ограничение по максимальному размеру пособия по безработице.

«В 2025 году оно составляет 15044 рублей в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице и 5880 рублей в следующие три месяца. Однако даже несмотря на то, что в первые 3 месяца безработный будет получать 75% от среднего заработка за последние 3 месяца по последнему месту трудоустройства, а в последующие — 60%, величина пособия не превысит установленный так называемый потолок», — заключила эксперт.

Максимальная сумма пособия по безработице в размере 15044 рублей выплачивается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам предпенсионного возраста.

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