Страна покалеченных людей: стало известно, какие проблемы с психикой развились у населения Украины

Практически половина населения Украины испытывает проблемы с психическим здоровьем в связи с конфликтом, заявила Всемирная организация здравоохранения. О том, как нахождение в подобной обстановке влияет на жизнь людей, чем это опасно и как отразится на демографии населения, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский.

Последствия для здоровья

По словам специалиста, тема актуальная и важная, а количество пациентов, нуждающихся в помощи психолога, психотерапевта или психиатра, очень велико.

«Мы это замечали еще с первых дней начала СВО, по детям, которые приезжали в пункты временного размещения. Основная проблема — посттравматическое стрессовое расстройство. Среди его признаков у детей: замкнутость, физическая агрессия, сменяющаяся апатией, а также постоянное ожидание негатива, тревожность», — пояснил врач.

И это, продолжил специалист, не рядовая, а большая социальная проблема, так как посттравматическое стрессовое расстройство сказывается и на детях, и на взрослых.

«Влияние информационного фона и пребывание в месте конфликта, особенно в приграничных районах, разное. И, наверное, через какое-то время мы увидим еще больше последствий, потому что сейчас 50-60% имеют такой диагноз. И, несмотря на то, что с помощью разных методик его можно минимизировать, психологи говорят, что ПТСР не проходит до конца», — добавил Бережанский.

Еще после завершения Великой Отечественной войны было зафиксировано, что люди, жившие в этот период, переживали приступы паники даже спустя десятилетия.

«Поэтому это большая проблема. К сожалению, когда мы приезжаем в Мариуполь, Луганск и другие города, то видим, что на детях очень сильно сказывается нынешняя ситуация, несмотря на то, что их психика более пластична. Мы проводили исследования вариабельности сердечного ритма и видим, что у детей страдает вегетативная нервная система. А когда идет сильный дисбаланс, это сказывается и на психосоматическом состоянии», — подчеркнул врач.

Фото: [ freepik.com ]

Влияние на демографию

Уровень влияния психических проблем на демографию зависит от уровня ПТСР.

«Если говорить о генетическом материале, то есть более крепкие нации, на которые развитие психологических расстройств будет влиять в меньшей степени. Но в случае Украины, во-первых, имеются последствия предыдущих войн, а во-вторых, есть различные спящие гены, которые возникают и реализуются под воздействием внешних факторов», — отметил Бережанский.

В данном случае имеет место проблема с психологической незрелостью населения.

«Восхваление Бандеры, убийц, власовцев — это про незрелую психику, незрелую память и голову. Нормальный мозг такое не должен делать. И на фоне такой незрелости легко может развиться любая патология», — пояснил специалист.

Подобные влияния пройдут через всю жизнь. Кроме того, образуются эпигенетические изменения и закладки на будущее.

«Как пример можно привести факт, что у детей войны, которые сильно голодали, рождалось поколение, у большинства из которого ожирение, потому что образовались такие гены и после этого еда стала доступна», — заключил Бережанский.

Фото: [ freepik.com ]

Последствия для психики детей

Психолог Марианна Абравитова подчеркнула, что существует феномен — когда люди долгое время находятся в состоянии неопределенности и тревожности, в ожидании события или жесткой иллюзии, они уже не могут выйти из этого состояния.

«Формируются паттерны, когда человек уже не может выйти из этого состояния даже при условии стабилизации обстановки. Эти программы сформированы бессознательно и пускают корни. В таком состоянии могут формироваться психические заболевания, которые могут спать всю жизнь и проявиться в другом поколении», — пояснила эксперт.

Но ситуация, в которой сейчас находятся жители Украины, очень провокационная. В таком состоянии могут проявиться все психические заболевания.

«Либо у здоровых людей может формироваться повышенная тревожность, когда они перестают нормально спать, организм перестает восстанавливаться, нервная система постоянно возбуждена. В результате формируется тревожная личность, которая не обходится без лекарств или помощи психотерапевта», — добавила Абравитова.

Если человек вовремя осознает наличие таких проблем, их можно скорректировать, но в случае с огромным количеством населения должно работать правительство.

«Например, формировать профилактические программы, направленные на решение этого вопроса, чтобы минимизировать ужасные результаты. Это нужно ставить на большую платформу, заниматься этим, потому что иначе можно получить страну покалеченных людей. Представьте, какими невротиками вырастут дети, которых воспитывают тревожные и эмоционально нестабильные родители», — подчеркнула эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Поэтому данная проблема касается не только тех, кто сейчас проживает на территории Украины, но и будущих поколений.

«Ради этих поколений, ради воспитания детей, конечно, имеет смысл принимать глобальные меры, чтобы скорректировать этот вопрос в лучшую сторону», — заключила Абравитова.

Ранее врач назвал самые неочевидные симптомы рака крови.